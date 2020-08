Psg, test per i tifosi di ritorno da Lisbona: previsti gazebo in città (Di lunedì 24 agosto 2020) Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe‘, i tifosi del Paris Saint-Germain che sono volati a Lisbona per sostenere la squadra, impegnata nella prima finale di Champions League della sua storia contro il Bayern Monaco, sono stati incoraggiati a fare un test di screening per il Covid-19 non appena faranno ritorno nella capitale francese. La raccomandazione è arrivata dall’amministrazione sanitaria cittadina, la quale ha spiegato che verranno messi a disposizione dei gazebo in città in modo da incentivare le persone a sottoporsi al test. L’invito è rivolto specialmente a coloro che hanno trascorso la notte in compagnia di altre persone. Leggi su sportface

