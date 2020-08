Nuovi tronisti pronti per il pubblico | Anticipazioni in arrivo a Uomini e Donne (Di lunedì 24 agosto 2020) A Uomini e Donne, i Nuovi tronisti sono pronti per il pubblico. Ma quando saranno presentati ufficialmente ai telespettatori del trono classico? Scopriamo le Anticipazioni. Manca davvero pochissimo al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne. Dalle voci che stanno circolando in questi giorni, Maria De Filippi sarebbe già pronta per le prime registrazioni … L'articolo Nuovi tronisti pronti per il pubblico Anticipazioni in arrivo a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

