NBA Playoff 2020: il canestro sulla sirena di Doncic regala ai Dallas Mavericks la vittoria (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel match valevole per gara-4 dei Playoff NBA tra Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, Luka Doncic ha dato l’ennesima prova del suo talento e della sua capacità di essere decisivo. E’ stato lui a trascinare i suoi compagni alla vittoria con una clamorosa tripla doppia da 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione è stato inevitabilmente il canestro segnato allo scadere. Sul punteggio di 133-132, lo sloveno si è infatti incaricato del tiro finale che non ha sbagliato. Buzzer beater, dunque, e vittoria che vale il 2-2 nella serie. In alto il VIDEO del canestro sulla sirena. Leggi su sportface

Boston e Toronto in semifinale

Boston è la prima squadra ad accedere in semifinale di Conference nei playoff Nba. I Celtics vincono anche gara4 (106-110) contro Philadelphia condannandola al 'cappotto' nel primo turno a Est. Wal ...

