Messi Inter, l’annuncio fa sognare: “Trattativa reale” (Di lunedì 24 agosto 2020) Un annuncio che rischia di scuotere il calciomercato mondiale: Messi Inter trattativa reale. I tifosi nerazzurri sognano ad occhi aperti. Sembrava potesse essere il classico tormentone estivo del calciomercato ma rischia di diventare qualcosa di più: Messi Inter, una trattativa da sogno che potrebbe diventare realtà. L’annuncio, che tanto profuma di conferma, è arrivata niente meno che da Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter che con la nuova proprietà pare essere spesso in contatto. Intervistato da AS, Moratti non ha usato mezzi termini: “Io credo che un tentativo reale sia già stato fatto e se non è stato fatto probabilmente si farà. La pubblicità di Suning ... Leggi su bloglive

Corriere : L’Inter di Allegri (che vuole il titolo in nerazzurro dopo Juve e Milan): difesa a 4 e Messi - forumJuventus : [ES] Sport - Anche la Juve su Messi insieme ad Inter, City PSG e Chelsea! ?? - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - mr_kubra : RT @NonConoscoVG: Sono le ore 12.08 e comunque nessuno della famiglia Messi ha ancora smentito Paolo Bargiggia e El Chiringuito sulla tratt… - diegocecati : RT @NonConoscoVG: Sono le ore 12.08 e comunque nessuno della famiglia Messi ha ancora smentito Paolo Bargiggia e El Chiringuito sulla tratt… -