Incendi in Sardegna: fiamme nel centronord della regione, Canadair in azione (Di lunedì 24 agosto 2020) La Sardegna lotta anche oggi con gli Incendi, in particolare nel centronord della regione. Il vento di maestrale, sin dalle prime ore della mattina, alimenta nuovi roghi che stanno impegnando la macchina antIncendio. Un Canadair sta intervenendo nelle campagne di Orune (Nuoro), località Punta S. Andrea, mentre due elicotteri del Corpo forestale regionale provenienti dalle basi di Limbara e Ala’ dei Sardi sono impegnati in Gallura, ad Aggius. Altri mezzi aerei stanno operando a Burgos (Sassari), Irgoli (Nuoro) e Ruinas (Oristano).L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

