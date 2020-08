In flessione contagi e ricoveri nelle terapie intensive. Sono 953 i positivi individuati nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di casi nel Lazio (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono 953, a fronte dei 1.210 registrati ieri, i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia, che portano a 19.195 il totale delle persone attualmente ancora positive. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I casi totali registrati dall’inizio della pandemia passano quindi a 260.298. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore sale di 4, arrivando ad un totale di 35.441. Le persone attualmente ricoverate con sintomi Sono 1.045 (74 in più di ieri), dei quali 65 Sono in terapia intensiva (4 in meno di ieri) e 18.085 si trovano, invece, in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ... Leggi su lanotiziagiornale

