Ha 22 anni ma vuole vivere come una bambina. Il partner si prende cura di lei: “Funziona e siamo felici” (Di lunedì 24 agosto 2020) Una 22enne che si comporta come una bambina di due anni. Lei si chiama Lexi, e vive nello stato dell’Indiana, negli Stati Uniti. Da un anno, la 22enne ha scelto di vivere come una bambina, assistita dal suo ragazzo. Chiama il suo partner “papà” e insiste sul fatto che la relazione non è sessuale. La … L'articolo Ha 22 anni ma vuole vivere come una bambina. Il partner si prende cura di lei: “Funziona e siamo felici” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

