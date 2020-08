Brescia – Trovata morta 24enne in casa: indagati due amici (Di lunedì 24 agosto 2020) Francesca Manfredi sarebbe stata stroncata da un mix di alcol e droghe pesanti dopo una festa in casa. Attesa per lʼautopsia. Per la morte di Francesca Manfredi, la 24enne Trovata senza vita in un appartamento a Brescia, sono indagati un ragazzo di 32 anni e una ragazza di 24, amici della vittima. L’ipotesi della Procura è quella di morte come conseguenza … Leggi su periodicodaily

