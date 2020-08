Andrea Melchiorre, l’ex di Uomini e Donne positivo al Covid: l’appello ai fan (Di lunedì 24 agosto 2020) Arriva nelle stories Instagram la comunicazione di Andrea Melchiorre, ex corteggiatore del più famoso dating della televisione, Uomini e Donne. L’ex corteggiatore, che si trovava in Sardegna già da una decina di giorni, ha infatti voluto comunicare attraverso i social di essere risultato positivo al Coronavirus. Una comunicazione più che doverosa a cui è seguito l’invito e l’appello, a tutti coloro che in questi giorno sono entrati in contatto con lui, di sottoporsi prontamente ad un tampone. Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus “Allora, io sono in Sardegna dal 2 agosto e apro subito il discorso dicendo che sono positivo“, sono state le prime parole di ... Leggi su thesocialpost

fanpage : Andrea Melchiorre ha il Coronavirus - VaiColTamarrese : RT @stanamysmile: Bionditudo, la Deganello, le due tentatrici, Bonifazi, Petagna, Andrea Melchiorre tutti positivi, e probabilmente anche N… - coldplharry : RT @giusy98_juvee: SCUSATE MA ANDREA MELCHIORRE CHE FINO A DUE GIORNI FA FACEVA STORIE “NON È COVID19 PERCHÈ STO PRENDENDO LA TACHIPIRINA E… - ItaTvfan : D'estate tutti a fare i VIPPONI in #Sardegna...d'Inverno a fare i corteggiatori o tronisti a cercare l'ammmmore… - xfleursdumaI : RT @Kariswhoo: storie di Andrea Melchiorre in quarantena >>>> Skam Italia -