Andrea Damante culla un neonato, voglia di famiglia? (Di lunedì 24 agosto 2020) Nelle ultime ore una foto pubblicata da Andrea Damante ha fatto insospettire i fan. Cosa ci fa il deejay veronese con un neonato tra le braccia? Da qualche settimana non si fa che parlare di lui. Il motivo? Ovviamente la crisi in corso con Giulia De Lellis, sua (ex?) fidanzata. I due si sono conosciuti anni fa a Uomini e Donne e, sin da subito, hanno conquistato ilArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

