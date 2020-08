A Verona dopo la tempesta si lavora per ripulire le strade da fango e detriti. Allagati negozi, garage e scantinati (Di lunedì 24 agosto 2020) A Verona si lavora per ripulire le strade dopo la tromba d’aria che domenica pomeriggio ha sconvolto molti quartieri della città. Allagati negozi, scantinati e garage. Almeno 500 gli alberi sradicati dalla furia del vento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Paolo Berizzi ha innescato una polemica non indifferente per la sua infelice uscita sul nubifragio di Verona e per le sue scuse che in realtà non erano affatto tali, piuttosto ribadivano il concetto c ...Maltempo Veneto: dichiarato lo stato di crisi per la zona di Verona. Luca Zaia, governatore del Veneto, ha firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Vero ...