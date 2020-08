3mila aziende sospettate di frode della cassa Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Qualcuno ha pensato di tirare dentro un cugino o comunque un parente, insomma qualcuno di fidato da far figurare come dipendente. Qualcun altro ha pensato all’amico, altrettanto fidato. Tutti sono stati attenti alla stessa cosa: indicare una data precisa nella comunicazione inviata all’Inps per la nuova assunzione. Entro e non oltre il 17 marzo. Perché il 17 marzo è stato approvato il Cura Italia, il decreto del Governo che ha messo in moto la macchina della cassa integrazione per fronteggiare l’emergenza Covid. I parenti e gli amici sono risultati così lavoratori anche se in quell’azienda non ci hanno messo mai piede. E l’azienda ha potuto chiedere per loro i soldi della cassa. I soldi dello Stato, quindi degli italiani. E potrebbero averlo fatto ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 3mila aziende sospettate di frode della cassa Covid - planetpaul65 : RT @HuffPostItalia: 3mila aziende sospettate di frode della cassa Covid - ontoxy : RT @HuffPostItalia: 3mila aziende sospettate di frode della cassa Covid - GiorlandoSara : RT @HuffPostItalia: 3mila aziende sospettate di frode della cassa Covid - Che22peace71 : RT @HuffPostItalia: 3mila aziende sospettate di frode della cassa Covid -

Ultime Notizie dalla rete : 3mila aziende 3mila aziende sospettate di frode della cassa Covid L'HuffPost 3mila aziende sospettate di frode della cassa Covid

Qualcuno ha pensato di tirare dentro un cugino o comunque un parente, insomma qualcuno di fidato da far figurare come dipendente. Qualcun altro ha pensato all’amico, altrettanto fidato. Tutti sono sta ...

Divario salariale in Italia, alle donne 3mila euro in meno

Il divario globale di genere, proiettando le tendenze attuali nel futuro, si ridurrà in 99,5 anni. La previsione del Global Gender Gap Report del World Economic Forum non è incoraggiante. E l’Italia n ...

Qualcuno ha pensato di tirare dentro un cugino o comunque un parente, insomma qualcuno di fidato da far figurare come dipendente. Qualcun altro ha pensato all’amico, altrettanto fidato. Tutti sono sta ...Il divario globale di genere, proiettando le tendenze attuali nel futuro, si ridurrà in 99,5 anni. La previsione del Global Gender Gap Report del World Economic Forum non è incoraggiante. E l’Italia n ...