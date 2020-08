Playoff NBA, cappotto Boston a Philadelphia: 4-0 ai Sixers e qualificazione in tasca (Di domenica 23 agosto 2020) I Boston Celtics sono la prima franchigia a qualificarsi per il secondo turno dei Playoff NBA, i verdi non lasciano scampo a Philadelphia nemmeno in Gara-4, chiudendo la serie con un rotondo 4-0. Pool/Getty ImagesUn cappotto che fa male ai Sixers, sconfitti anche questa sera con il punteggio di 106-110, al termine di una partita rimasta in bilico solo nel primo quarto. Dopo l’iniziale vantaggio di Phila, i Celtics prendono in mano il pallino del gioco e aumentano il gap, gestendo nel finale il ritorno dei propri avversari. Splendida serata per la coppia Walker-Tatum, capaci di segnare ben 60 punti in due, mentre non bastano ai Sixers i 27 di Embiid.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

