Migranti | Papa Francesco | ' Dio chiederà conto dei morti durante i viaggi della speranza'

'Il Signore ci chiederà conto di tutti i Migranti caduti nei viaggi della speranza : sono state vittime della cultura dello scarto '. Lo ha detto Papa Francesco , ricordando che 'domani, 24 agosto, ...

Sono tanti i punti toccati dal Papa nell’angelus a Piazza San Pietro. Francesco invita i fedeli alla solidarietà ma soprattutto al ricordo per tanti drammi nel mondo. A chi governa: non dimenticate le ...Al termine dell’Angelus il Pontefice si è rivolto ai fedeli presenti in Piazza San Piero: “Ieri si è celebrata la Giornata mondiale in ricordo delle vittime di atti di violenza basati sulla religione ...