Coronavirus: positivi al tampone Pulgar e Ghidotti (Fiorentina) e anche Sinisa Mihajlovic (allenatore del Bologna) (Di domenica 23 agosto 2020) La Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Entrambi asintomatici, sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico. E anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è risultato positivo al tampone. Lo comunica la società rossoblù Leggi su firenzepost

you_trend : ?? #Coronavirus, 22 agosto 2020 • Attualmente positivi: 17.503 • Deceduti: 35.430 (+3, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 947 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Non dovevamo andare in disco - Fprime86 : RT @DiMarzio: Comunicati dei positivi anche nella #Spal - heliandros : Ormai andare in vacanza in Sardegna e ritornare positivi al #Coronavirus è diventato uno status symbol. #Mihajlovic -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi Coronavirus in Italia: più positivi, meno casi gravi. Guerra: «Seconda ondata evitabile» Corriere della Sera Bologna, Mihajlovic positivo al Covid

Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento ...

Coronavirus, cresce l'allarme a Sant'Agata di Militello: i positivi salgono a 15

Sono in tutto 15 tra ragazzi ed adulti di Sant’Agata Militello risultati positivi al test per il Coronavirus. Ai casi già noti nei giorni scorsi si è infatti aggiunta nelle ultime ore la positività di ...

Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento ...Sono in tutto 15 tra ragazzi ed adulti di Sant’Agata Militello risultati positivi al test per il Coronavirus. Ai casi già noti nei giorni scorsi si è infatti aggiunta nelle ultime ore la positività di ...