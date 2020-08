Capello lancia una frecciatina alla Juve: "Sono recidivi, Coman come Henry" (Di domenica 23 agosto 2020) Nel corso dele pre-partita della finale Champions su Sky Sport, Fabio Capello ha lanciato una frecciatina alla Juventus: "Coman è titolare nel Bayern Monaco in una finale di Champions League. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Capello lancia una frecciatina alla Juve: 'Sono recidivi, Coman come Henry' - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Capello lancia Capello lancia una frecciatina alla Juve: "Sono recidivi, Coman come Henry" Tutto Napoli Capello lancia una frecciatina alla Juve: "Sono recidivi, Coman come Henry"

Nel corso dele pre-partita della finale Champions su Sky Sport, Fabio Capello ha lanciato una frecciatina alla Juventus: "Coman è titolare nel Bayern Monaco in una finale di Champions League. La Juven ...

'El Pollo' Olivera: dalla Juventus alla Serie D

L'uruguaiano con la casacca bianconera ha saputo conquistare la fiducia di Fabio Capello. Ora difende i colori del Racing Aprilia. Uno dei colpi messi a segno da Luciano Moggi alla Juventus. Un giocat ...

Nel corso dele pre-partita della finale Champions su Sky Sport, Fabio Capello ha lanciato una frecciatina alla Juventus: "Coman è titolare nel Bayern Monaco in una finale di Champions League. La Juven ...L'uruguaiano con la casacca bianconera ha saputo conquistare la fiducia di Fabio Capello. Ora difende i colori del Racing Aprilia. Uno dei colpi messi a segno da Luciano Moggi alla Juventus. Un giocat ...