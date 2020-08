Bologna: Mihajlovic positivo al Covid-19 (Di domenica 23 agosto 2020) E’ di poche ore fa la notizia della positività di Sinisa Mihajlovic al Covid-19. Fortunatamente, l’allenatore del Bologna è risultato asintomatico. Se avesse mostrato sintomi sarebbe stato un grosso problema dato la malattia che ha il tecnico serbo. Sicuramente questa disavventura ha creato parecchie ansie a Mihajlovic. Questo il comunicato del club felsineo “Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”.” In questi ultimi giorni i casi di Covid-19 ... Leggi su sport.periodicodaily

