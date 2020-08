Aspettando Ibra, il Milan di Pioli riparte dalle certezze: i punti fermi (Di domenica 23 agosto 2020) Stefano Pioli ripartirà dalle certezze per la stagione 2020/21. Intanto il Milan aspetta il sì di Ibrahimovic. Leggi su 90min

Il Milan si prepara al raduno di lunedì 24 settembre, che darà ufficialmente il via alla nuova stagione 2020/21. Un'annata fatta di certezze per Stefano Pioli, il quale ha intenzione di ripartire dai ...

Milan, Raiola: “Ibra vuole restare. A lavoro per una soluzione”

Parla Mino Raiola. L’agente fa il punto sulla trattativa Zlatan Ibrahimovic. L’affare non è chiuso e il bomber svedese domani non sarà a Milanello. Mino Raiola – intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport ...

