Urla Più Forte – Un Film di Piero Melissano (Di sabato 22 agosto 2020) Urla Più Forte un mediometraggio, di Piero Melissano, in collaborazione con Daniele Lo Savio, scritto da Francesca Currieri, regia di Alessandro Caiuli – girato in provincia di Palermo, che racconta il mondo della disabilità, coinvolgendo nel set, alcuni ragazzi in carrozzina, che rivendicano, nella scena e nella realtà, il diritto di essere rispettati, compresi e tutelati. Mentre Il comune di Partinico, in provincia di Palermo, veniva sciolto per infiltrazioni mafiose, la PM Management Group Production/Film Production SRLs, di Piero Melissano, in collaborazione con l’attore Daniele Lo Savio, dava l’avvio alle riprese del mediometraggio ”Urla più Forte” e ciò con ... Leggi su limemagazine.eu

Carlo64A : RT @michemar48: Ecco l'uomo (insomma...) più nemico dell'Italia. Altro che prima gli italiani! Dice e urla sempre il contrario di ciò che i… - Ipdm9 : @jeschiralli Veramente ho visto Agatha Christie ..ma non sentivo più urla di gioia ed allora ho capito che era davv… - lowevonadler191 : @aleniggaz l'errore piu' comune in questa epoca è pensare di farsi belli a forza di urla stridule per poi accorgers… - kalyaMail : RT @BattagliaLuca: Della partita di stasera ho un flash. Lukaku che si divora il 3-2 e la tv inquadra #conte che urla ' NOOOO ROMELU MIOOO'… - kunst97s : vorrei veramente tanto riuscire a passare più tempo con mia nonna oltre a quando l’accompagno a fare la spesa ma og… -

Ultime Notizie dalla rete : Urla Più Alessandra Amoroso Cinque giorni in più tracklist Soundsblog.it