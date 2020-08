Un albergo a Viserbella ospiterà gratis la famiglia vittima di razzismo (Di sabato 22 agosto 2020) «Non potevamo rimanere in silenzio quando in un esercizio commerciale della nostra piccola frazione avviene un episodio di razzismo e intolleranza. In primis perché facciamo ospitalità da oltre 70 anni e sapere che una famiglia di turisti è stata maltrattata e insultata solo per il colore della loro pelle ci indigna e ci fa arrabbiare. In secondo luogo come cittadini della Repubblica Italiana sapere che nella pizzeria a 300 metri da casa nostra veniva esposta in bella vista la fotografia di un dittatore che ha distrutto il nostro paese lasciando una scia di violenza e soprusi lunga più di venti anni mi ribalta lo stomaco. Il minimo che possiamo fare è metterci una pezza, per questo abbiamo invitato a trascorrere un week end alla Conca d’oro la famiglia della piccola festeggiata che ha ... Leggi su giornalettismo

