Taglio dei parlamentari, molti grillini sbattono la porta in faccia a Di Maio: si spacca il M5S (Di sabato 22 agosto 2020) Per il M5S il referendum del 20 e 21 settembre sul Taglio dei parlamentari è (o meglio, era) la madre di tutte le battaglie anti-casta. Un epico scontro come quello che vide protagonisti i 300 di Leonida contro l’esercito persiano. Il copyright è del senatore Gianluca Ferrara, che si è fatto immortalare in un video su Facebook con tanto di elmo spartano. Eppure, all’approssimarsi della fatidica data, anche nel Movimento 5 Stelle iniziano ad emergere posizioni in dissenso, con i primi parlamentari schierati a favore del No. Taglio dei parlamentari, Siragusa la prima ad esporsi Ha fatto discutere il post della deputata Elisa Siragusa, la quale, rilanciando un video di Danilo Toninelli contro la vecchia riforma costituzionale targata Matteo Renzi, ha bocciato anche quella ... Leggi su secoloditalia

