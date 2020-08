Sondaggio a un mese del voto, una bomba: "Ecco quant'è il vantaggio della Meloni". Roccaforte rossa? Giorgia si prende tutto (Di sabato 22 agosto 2020) I sondaggi attestano Francesco Acquaroli in vantaggio di 7-8 punti su Maurizio Mangialardi, il candidato del centrosinistra. è quanto rivela Il Giorno nell'edizione odierna. Quando manca meno di un mese all'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre, i numeri sono molto incoraggianti per il centrodestra, anche se è presto per cantar vittoria: i consensi vanno verificati nelle urne. Di certo c'è che Acquaroli parte in vantaggio innanzitutto perché le forze di governo si sono presentate separate: il M5s ha chiuso alla possibilità di qualsiasi accordo con il Pd nelle Marche e così ognuno si presenterà con il proprio candidato. Al di là di questo, il merito del centrodestra è ... Leggi su liberoquotidiano

Sondaggio, "sì" a congedo, legge sulla caccia e deduzioni figli swissinfo.ch In marcia verso l'election day/4 - Il laboratorio marchigiano tra Pd e M5s che non è mai nato

Crimi sbatte la porta: "Non c’è alcuna alleanza strutturale". Il centrodestra è davanti in tutti i sondaggi e può vincere una regione ormai ex "rossa" La cosa curiosa è che, per una volta, il reggente ...

Elezioni regionali, in Veneto è derby Salvini-Zaia: simbolo senza nome

Assessori con la Lega si salva solo Bottacin. Paolin deposita le liste in corte d’appello a Venezia «Nessun diktat del segretario, pieno accordo sui nomi» PADOVA. Il derby Zaia-Salvini nella Lega iniz ...

