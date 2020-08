Scuola, dal 1° settembre recupero apprendimenti e dal 14 lezioni (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre. Lo ribadisce – in una nota – il ministero dell’Istruzione, ricordando che già dal primo settembre gli Istituti saranno impegnati nel recupero degli apprendimenti. Il ministero sottolinea che “in questi mesi è stato fatto un importante lavoro per la ripresa che ha coinvolto tutti i ministeri interessati, le Regioni, gli Enti locali, gli Uffici scolastici regionali, le scuole, con tutto il personale e i dirigenti scolastici, le parti sociali, le Associazioni di studenti, genitori. Il 26 giugno scorso sono state presentate al Paese le Linee guida per il rientro che hanno consentito di avviare le operazioni per la ripresa. In vista di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : Siamo al surreale... Domanda a presidi, insegnanti, sindaci, studenti e genitori: ma le aule della vostra scuola so… - matteosalvinimi : Il governo è così accecato dal potere che Conte, Pd e 5S discutono di poltrone e alleanze alle Regionali anziché di… - Agenzia_Ansa : La scuola riaprirà dal '1 settembre per il recupero degli apprendimenti, dal 14 prenderanno il via le lezioni. Lo r… - VoceAmicaItalia : #Scuola, dal #1settembre recupero apprendimenti e dal 14 lezioni - rehspeck : Un pensiero a Filippo, il bambino che dal 2012 viene preso in giro per tifare @Inter .Mi sa che non sta passando un… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dal Il Ministero dell'Istruzione: la scuola riapre dal primo settembre, dal 14 le lezioni Rai News Scuola, recuperi dal 1° settembre Tutti in classe dal 14

Il ministero conferma le date. Dal 24 agosto parte help desk per gli istituti: si tratta di un servizio dedicato interamente alla ripresa a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti ...

Virus a scuola, le indicazioni operative dell’Iss. «Difficile stimare impatto della riapertura»

Saranno i genitori a dover avvisare il pediatra o il medico di famiglia quando un alunno mostra sintomi sospetti da Coronavirus. A prevederlo è il documento contenente le «Indicazioni operative per la ...

Il ministero conferma le date. Dal 24 agosto parte help desk per gli istituti: si tratta di un servizio dedicato interamente alla ripresa a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti ...Saranno i genitori a dover avvisare il pediatra o il medico di famiglia quando un alunno mostra sintomi sospetti da Coronavirus. A prevederlo è il documento contenente le «Indicazioni operative per la ...