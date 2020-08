Regionali, Zingaretti “Pd vera alternativa alle destre” (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ultimo giorno per presentare candidature e liste. Il Pd c’è ovunque nelle Regioni e nei Comuni e combatte per la rinascita italiana. Il Pd, con gli alleati nei territori in tutte le Regioni, è la vera alternativa alle destre. Ora tutte e tutti in campo per far vincere il buon Governo. Noi in prima fila contro nazionalisti e populisti perchè il cambiamento non si declama, si pratica”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.(ITALPRESS). Regionali, Zingaretti “Pd vera alternativa alle destre” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : Zingaretti, governatore meno apprezzato d’Italia secondo il Sole24ore e famoso per l’acquisto di mascherine fantasm… - LegaSalvini : #SALVINI SUL RINVIO DELLE ELEZIONI REGIONALI: 'ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA PER EVITARE SCONFITTA ANNUNCIATA' - nestquotidiano : Regionali, Zingaretti “Pd vera alternativa alle destre” - CorriereCitta : Regionali, Zingaretti “Pd vera alternativa alle destre” - QdSit : Regionali, Zingaretti “Pd vera alternativa alle destre” #qds #qdsnotizie -