Messi all'Inter? In Spagna sono sicuri: a sorpresa si inserisce la Juventus! (Di sabato 22 agosto 2020) Il futuro di Messi è in bilico: tra Manchester City, PSG e Inter spunta il nome della Juventus. Leggi su 90min

Corriere : Ventun ragazzi a una festa in piscina: Ferragosto, sole, caldo e voglia di dimenticare i brutti pensieri che hanno… - ioufficiale : Siamo in agguato per #Messi raga! Gli diamo 80 milioni lordi all’anno, lo compriamo a 150 e intorno gli mettiamo l’… - IphoenixIt : RT @farted94: Buongiorno Gianluca @DiMarzio, sono sempre io, Matteo il ratto. Tutto bene? Io non tanto dato che la nostra squadra ieri sera… - Andreamoffa : RT @farted94: Buongiorno Gianluca @DiMarzio, sono sempre io, Matteo il ratto. Tutto bene? Io non tanto dato che la nostra squadra ieri sera… - cicciovettel95 : RT @farted94: Buongiorno Gianluca @DiMarzio, sono sempre io, Matteo il ratto. Tutto bene? Io non tanto dato che la nostra squadra ieri sera… -