«Don Fausto è sempre qui con noi» Il ricordo nella Messa al Patronato (Di sabato 22 agosto 2020) nella chiesa del Patronato di Bergamo sabato 22 agosto è stata celebrata una Messa in ricordo di don Fausto Resmini, sacerdote degli ultimi, morto lo scorso marzo a causa del coronavirus. Domenica 23 agosto, alle 10,30, un’altra Messa sarà celebrata a Sorisole. Leggi su ecodibergamo

E comunque don Fausto è dappertutto. Penzola, accanto all'ingresso della comunità, lo striscione che gli ha dedicato la Curva Nord. In quello che era il suo studio restano i libri, gli armadi straname ...