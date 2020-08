Boxe, morto Sandro Mazzinghi: il “guerriero indomabile” che vinceva quasi sempre (Di sabato 22 agosto 2020) Roma, 22 ago – Incontri disputati: 69. Vittorie: 64 (43 per ko). I pugni di Sandro Mazzinghi erano una sentenza, sul ring non ce n’era quasi per nessuno. Uno dei più grandi pugili italiani della storia, senza alcun dubbio, che se ne è andato oggi all’età di 81 anni. Mazzinghi è morto all’ospedale “Felice Lotti” di Pontedera, città toscana dove nacque il 3 ottobre 1938. Personaggio decisamente poliedrico, è stato anche scrittore e cantante apprezzato dal pubblico. Campione del mondo dei pesi medi junior (1963-1965 e 1968-1969) e campione d’Europa della stessa categoria (1966-1968). Un guerriero indomabile Come spiegato dal giornalista sportivo Claudio Colombo “Mazzinghi è stato ... Leggi su ilprimatonazionale

HuffPostItalia : Morto Sandro Mazzinghi, lutto nel mondo della boxe italiana - IlPrimatoN : 'Non indietreggiavo mai'. Addio a uno dei più grandi pugili italiani - MicheleTossani : RT @LaStampa: Il mondo della boxe piange Sandro Mazzinghi, morto a 81 anni - CorriereQ : Boxe, è morto Sandro Mazzinghi, storica la sua rivalità con Benvenuti: “Era un guerriero” - infoitsport : Morto Sandro Mazzinghi, lutto nel mondo della boxe italiana -