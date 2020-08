Allarme Cgia: “In 20 anni tasse aumentate di 166 miliardi”. E l’opposizione rilancia la flat tax (Di sabato 22 agosto 2020) Roma, 22 ago – L’Italia dei tartassati: negli ultimi 20 anni le entrate tributarie sono aumentate di 166 miliardi di euro. A lanciare l’Allarme è la Cgia di Mestre, che riporta che se nel 2000 l’erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro, nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è salito a 516,5 miliardi. In termini percentuali, la crescita in questo ventennio è stata del 47,4%, ossia 3,5 punti in più rispetto all’aumento registrato sempre nello stesso arco temporale dal Pil nazionale espresso in termini nominali (+43,9%). “Famiglie e imprese obbligate a pagare di più e hanno ricevuto sempre meno” “Qualcuno può affermare con certezza – fa presente il coordinatore dell’Ufficio studi ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Cgia Allarme Cgia: “In 20 anni tasse aumentate di 166 miliardi”. E l’opposizione rilancia la flat tax Il Primato Nazionale Cgia: a rischio default 1,7 milioni di microimprese

"La chiusura dovuta alla crisi di molte piccole attività", sottolinea la Cgia, "ha anche delle ricadute sociali altrettanto negative. Quando chiude definitivamente la saracinesca un piccolo negozio o ...

"Usura in Polesine, non sono episodi singoli"

Sono state 965 le imprese costrette a rivolgersi agli strozzini per disperazione. L’allarme di Cgil: "C’è dietro un’organizzazione criminale".

"La chiusura dovuta alla crisi di molte piccole attività", sottolinea la Cgia, "ha anche delle ricadute sociali altrettanto negative. Quando chiude definitivamente la saracinesca un piccolo negozio o ...Sono state 965 le imprese costrette a rivolgersi agli strozzini per disperazione. L’allarme di Cgil: "C’è dietro un’organizzazione criminale".