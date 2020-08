Ricordate Basentini, l'uomo che fece infuriare in diretta Giletti? "Cugino di un ministro". Clamoroso intreccio politico: chi è (Di venerdì 21 agosto 2020) Ricordate Franco Basentini? L'uomo che con una telefonata fece infuriare Massimo Giletti a Non è l'Arena non è solo amico del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Come rivelato en passant da un indiscreto del Tempo, l'ormai ex capo del Dap costretto alle dimissioni per lo scandalo delle scarcerazioni facili dei boss mafiosi sarebbe Cugino di un politico di primo piano della maggioranza. Di più, di un ministro salito alla ribalta con l'emergenza coronavirus: Roberto Speranza di LeU, ministro della Salute. La rivelazione, spiega il quotidiano romano diretto da Franco Bechis, è stato Luca Palamara. Il magistrato a sua ... Leggi su liberoquotidiano

