Reddito cittadinanza, superati i 3 milioni di beneficiari, + 17% su gennaio (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo scorso luglio i beneficiari del Reddito di cittadinanza hanno superato i 3 milioni, con un incremento del 17% rispetto a gennaio 2020. L’assegno per il Reddito o la pensione di cittadinanza viene attualmente erogato a 1,3 milioni di nuclei familiari con un importo medio mensile di 523,29 euro. Lo rende noto l’Inps. In particolare, con riferimento al solo Reddito di cittadinanza, sono 1,1 milioni i nuclei familiari che risultano avere in pagamento il beneficio con 2,9 milioni di persone coinvolte e con un importo medio mensile di 561,23 euro. Un anno fa i beneficiari erano circa 2,1 milioni. L’incidenza più forte in Campania, ... Leggi su ilfattoquotidiano

