“Mancherà il tuo sorriso contagioso”. Addio a mamma Aurora, aveva solo 54 anni. Tutto il dolore di una comunità intera (Di venerdì 21 agosto 2020) La comunità saluta per l’ultima volta Aurora Pedretti, morta a soli 54 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia. Erano in tanti, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid, venerdì mattina al cimitero di Bienno per l’ultimo saluto alla donna. La piangono i figli Sofia e Giulio, la mamma, le sorelle e il fratello. Originaria di Bienno, da tempo viveva a Esine: proprio nella sua abitazione di Via Valar era stata allestita la camera ardente. Scorrono i ricordi nel giorno del dolore: il suo sorriso contagioso, la sua generosità. La famiglia ringrazia l’ospedale di Esine per le cure e l’assistenza, e in particolare il progetto “Ospedale a casa” dell’unità di Cure palliative. Per questo i familiari non hanno chiesto ... Leggi su caffeinamagazine

