In aumento i casi di Covid: +845, il numero più alto dal lockdown (Di venerdì 21 agosto 2020) A certificare la preoccupante ripresa della diffusione del coronavirus in Italia ci sono anche i dati della Fondazione Gimbe di Bologna : nella settimana dal 12 al 18 agosto, rispetto alla precedente, ... Leggi su tg.la7

MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 10 al 16 agosto. “Continua l'aumento dei casi… - Corriere : Nuovo rapporto Gimbe: «Contagi in aumento del 140%, mantenere alta l'attenzione» - Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - asl2abruzzo : RT @MinisteroSalute: Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 10 al 16 agosto. “Continua l'aumento dei casi, m… - garone_g : RT @Cartabellotta: #Coronavirus: report @GIMBE 11-18 agosto ??evitare inutili allarmismi ??non sottovalutare costante aumento nuovi casi, anc… -