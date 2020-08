Immigrazione, sindaca di Augusta vieta sbarco nave quarantena Aurelia (Di venerdì 21 agosto 2020) Augusta (SIRACUSA) (ITALPRESS) – La sindaca di Augusta, Cettina Di Pietro, ha disposto con un’ordinanza il divieto di sbarco nel porto di Augusta della nave per la quarantena dei migranti Snav “Aurelia”, con a bordo 273 tunisini. “Stamane – scrive la sindaca Di Pietro sul suo profilo Facebook – ho avuto notizia dell’arrivo presso il nostro porto commerciale di Augusta della nave Aurelia della compagnia Snav, per la giornata di domani. In questo delicato frangente di pandemia ed in assenza di indicazioni certe da parte del governo regionale che, al di là della ordinanza numero 31 del 9 agosto, non ha adottato misure idonee a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Due sindaci siciliani, uno del Pd e uno del Movimento 5 Stelle, si mettono di traverso ai piani del governo giallorosso sul fronte Covid e migranti. Prima il sindaco dem di Trapani Giacomo Tranchida e ...

Trapani: la nave Aurelia si sposta ad Augusta, ma resta alta la tensione politica tra Tranchida e Base Riformista

La questione della nave Aurelia ha tenuto banco nelle ultime 48 ore a Trapani. La posizione del sindaco Giacomo Tranchida, definitosi “basito” per l’arrivo, al largo del porto di Trapani, della nave q ...

Due sindaci siciliani, uno del Pd e uno del Movimento 5 Stelle, si mettono di traverso ai piani del governo giallorosso sul fronte Covid e migranti. Prima il sindaco dem di Trapani Giacomo Tranchida e ...La questione della nave Aurelia ha tenuto banco nelle ultime 48 ore a Trapani. La posizione del sindaco Giacomo Tranchida, definitosi “basito” per l’arrivo, al largo del porto di Trapani, della nave q ...