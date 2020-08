GP Stiria, Quartararo avvisa: "Problemi con le gomme, calano troppo" (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA - " Al quindicesimo giro la gomma sembrava avesse 45 giri, facciamo molta fatica. Fatichiamo anche a stare sotto l'1'25" e questo per noi è un problema grande che ancora non abbiamo capito" . ... Leggi su corrieredellosport

dinoadduci : Dovizioso: 'Ducati ok, siamo in linea con gara-1'. Quartararo: 'Ho poco grip' - sportface2016 : Le parole di #Quartararo dopo le libere del venerdì - #MotoGP - dinoadduci : Libere2: svetta Pol Espargaro, Rossi e Quartararo in difficoltà - gponedotcom : GP di Stiria, F2: Pol Espargarò e KTM fanno la voce grossa, 2° Nakagami: Le Suzuki di Mir e Rins davanti a Vinales,… - gponedotcom : GP di Stiria, F2: Pol Espargarò fa la voce grossa, 2° Nakagami: Le Suzuki di Mir e Rins davanti a Vinales, che con… -