Covid, Ricciardi “Prima ondata non finita, escludo nuovo lockdown duro” (Di venerdì 21 agosto 2020) RIMINI (ITALPRESS) – “In questo momento vedo che si parla di seconda ondata, ma non abbiamo neanche finito la prima”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute nella gestione dell’emergenza coronavirus, nel corso di un incontro al Meeting di Rimini. “La prima ondata – ha spiegato – l’abbiamo appiattita, abbiamo ridotto questa curva epidemica e sapevamo che nel momento in cui avessimo allentato troppo presto o male i freni inibitori, per esempio aprendo alcune cose che non erano compatibili con l’epidemia, avremmo commesso un errore. Nel momento in cui il virus viaggia attraverso le persone, fino a quando non lo debelleremo o con un vaccino o con la terapia specifica, bisogna stare a distanza di sicurezza. Nel momento in cui non si può stare a questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : Covid, Ricciardi: 'Se aumenta elezioni e scuola a rischio' 'In Paesi come Croazia e Spagna oggi non si potrebbe vot… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Ricciardi: 'L'impennata dei contagi era prevedibile' Il consulente del ministero della Salute: 'E' la cons… - Agenzia_Ansa : Ricciardi: riaprire la #scuola limitando il virus all'esterno #covid #coronavirus #ANSA - Franco88386632 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Ricciardi: 'L'impennata dei contagi era prevedibile' Il consulente del ministero della Salute: 'E' la conseguenz… - nestquotidiano : Covid, Ricciardi “Prima ondata non finita, escludo nuovo lockdown duro” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi Covid, Ricciardi: "L'impennata dei contagi era prevedibile" - Italia Agenzia ANSA Cosa fare se...? Ecco le linee guida per la riapertura delle scuole

«La questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensi ...

Quei mille migranti contagiati che il governo finge di non vedere

Hanno scatenato un autentico polverone le parole del dottor Walter Ricciardi, arrivato ieri a mettere in discussione la riapertura delle scuole e le elezioni in caso di un considerevole aumento dei co ...

«La questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensi ...Hanno scatenato un autentico polverone le parole del dottor Walter Ricciardi, arrivato ieri a mettere in discussione la riapertura delle scuole e le elezioni in caso di un considerevole aumento dei co ...