Covid, il contagio in aereo è meno probabile di quanto si pensi: ecco come difendersi (Di venerdì 21 agosto 2020) Il di durante un viaggio in è molto meno probabile di quanto si possa temere. Anche se ovviamente una percentuale di rischio esiste. A inizio luglio, all'aeroporto di Fiumicino, arrivò un Airbus 350 ... Leggi su leggo

rtl1025 : ?? È in terapia intensiva, in condizioni che i medici giudicano serie, un ragazzo bergamasco di 17 anni, risultato p… - paoloroversi : Oggi la paura fa 845 Indossate la mascherina, mantenete la distanza di sicurezza e rispettate tutte le regole anti… - GiovanniToti : Confusione su norme anti-Covid, ritardo su consegna banchi monoposto, ipotesi folli come bimbi con mascherina per 8… - lightmoon972 : RT @sempreciro: Al Billionaire 6 positivi al Covid tra il personale e altri 100 in isolamento. Neanche le semplici regole anti-contagio è… - infoitinterno : Covid, il contagio in aereo è meno probabile di quanto si pensi: ecco come difendersi -