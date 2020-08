Coronavirus e rientro a scuola, il virologo Crisanti: “Abbassare a 37°C la soglia per andare in classe” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Le misure prese sulla scuola sono troppo passive. Davanti all’aumento dei contagi serve un piano di sorveglianza attiva, che riguardi le classi e le comunità di provenienza dei ragazzi“: lo ha spiegato, in un’intervista a “La Stampa”, il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, secondo cui “in Italia bisogna passare dagli attuali 60mila tamponi al giorno a 250 mila. È il passe-partout per convivere con l’epidemia senza cadere in un secondo lockdown. Se ad agosto siamo a quasi mille casi al giorno come si può pensare che a ottobre e novembre non aumentino? Senza un piano adeguato tutto diventa rischioso, anche riaprire le scuole“. “È evidente che concetti astratti come distanze e banchi non ... Leggi su meteoweb.eu

con i ragazzi che dalla Sardegna sono appena rientrati, dopo serate nei locali dove il coronavirus ha contagiato almeno cento persone. RITORNO La maggioranza è di Roma nord, altri si sono rivolti ai ...

Oltre 50 i giovani tornati dall'isola nel Lazio positivi al Covid. L'assessore D'Amato tuona: “Rischio bomba virale, necessari i test agli imbarchi” Coronavirus, la Sardegna è una bomba contagi che ri ...

