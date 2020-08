Conte parla da ex, dà l’addio: «Ne è valsa la pena allenare l’Inter, non faccio marcia indietro» (Di venerdì 21 agosto 2020) Ai microfoni di Sky Sport, al termine della finale di Europa League perduta dall’Inter contro il Benfica, Antonio Conte rilascia dichiarazioni che hanno il sapore dell’addio. «Saluto tutti», ha concluso così. Non c’è assolutamente astio, ci possono essere vedute diverse o non diverse. È stata un’annata dura. Per me è stato bellissimo e ringrazio la proprietà che mi ha dato questa opportunità. Ringrazierò comunque sempre per questa possibilità. Ne è valsa la pena essere allenatore dell’Inter. I miei calciatori mi hanno dato tanto. Adesso recuperiamo energia, ci vedremo tra qualche giorno. Faremo delle valutazioni per il bene dell’Inter, con o senza di me. Alcune situazioni non mi sono piaciute, se alcune situazioni influiscono ... Leggi su ilnapolista

