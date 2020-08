Visone americano avvistato in Sardegna: il video dell’incontro speciale con l’animale considerato “invasivo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Un cittadino sardo ha avvistato un Visone in località “Sa Stiddiosa” nelle campagne di Gadoni, nel centro della Sardegna. Si tratta di una specie aliena alla zona di avvistamento. Si ritiene che in Italia sia stata importata a partire dagli anni cinquanta e che poi si sia diffusa nelle aree circostanti ai grandi allevamenti del Nord, oltre che in Sardegna. Predatore di specie selvatiche e in particolare di uccelli che si trovano nelle zone umide, sono spesso entrate in conflitto con la fauna locale e sono per questo considerati fauna invasiva. L’ unione europea considera il Visone una delle dieci specie aliene presenti in Italia più pericolose per il mantenimento della biodiversità. Non è la prima volta che in Sardegna ne viene ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Visone americano avvistato in Sardegna: il video dell’incontro speciale con l’animale considerato “invasivo” - Noovyis : (Visone americano avvistato in Sardegna: il video dell’incontro speciale con l’animale considerato “invasivo”) Pla… - Antonel23399615 : RT @cagliaripad: Seulo, avvistato a Sa Stiddiosa il visone americano - cagliaripad : Seulo, avvistato a Sa Stiddiosa il visone americano - Telesardegna : Visone americano avvistato in località ‘Sa Stiddiosa’ [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Visone americano Visone americano tra Seulo e Gadoni: avvistamento a Ferragosto, ecco la foto SardiniaPost Avvistato nel centro Sardegna un esemplare di visone americano

Un escursionista ha chiamato il corpo forestale. Questo mustelide è una specie invasiva e pericolosa per il mantenimento della biodiversità NUORO. Un visone americano è stato avvistato in centro Sarde ...

Avvistato un esemplare di visone americano tra Seulo e Gadoni

Un visone americano è stato avvistato in centro Sardegna da un escursionista, che lo ha subito segnalato al 1515. Il fatto è avvenuto nelle campagne tra Gadoni e Seulo, lungo il corso del Flumendosa.

Un escursionista ha chiamato il corpo forestale. Questo mustelide è una specie invasiva e pericolosa per il mantenimento della biodiversità NUORO. Un visone americano è stato avvistato in centro Sarde ...Un visone americano è stato avvistato in centro Sardegna da un escursionista, che lo ha subito segnalato al 1515. Il fatto è avvenuto nelle campagne tra Gadoni e Seulo, lungo il corso del Flumendosa.