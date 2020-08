Ufficiale: il Barcellona acquista Pedri dal Las Palmas (Di giovedì 20 agosto 2020) Colpo in prospettiva per il Barcellona: il 17enne Pedri è un nuovo giocatore blaugrana. Arriva dal Las Palmas per circa 5 milioni di euro come comunicato dal club. #PedriCuler pic.twitter.com/U4ktlL38u4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2020 Foto: Twitter Las Palmas L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Barcellona Barcellona, ufficiale: Ronald Koeman è il nuovo allenatore: "Messi? Lavoro con chi è contento di restare" la Repubblica Barcellona, incontro Messi-Koeman: è l’ora della verità!

Ore cruciali per il futuro di Messi. Il campione argentino – riporta Sport.es – ha infatti interrotto con anticipo le sue vacanze per incontrare Koeman, che ieri è stato presentato ufficialmente come ...

Jonas Folger wild card a Barcellona

Jonas Folger fa sul serio. Vincendo entrambe le corse nell'IDM di Assen, il tedesco ufficiale Yamaha fa capire quanto e come sia ritornato in forma, dopo anni difficili, caratterizzati da infortuni, m ...

