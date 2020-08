UFFICIALE - Campania, salgono i contagi: +53 positivi con 12 provenienti dall'estero (Di giovedì 20 agosto 2020) Continuano ad essere tanti i positivi in Campania. Sono 53 i positivi di giornata, di questi 12 provenienti dall'estero. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : UFFICIALE - Campania, salgono i contagi: +53 positivi con 12 provenienti dall'estero - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Coronavirus, i dati della Campania: 56 nuovi casi, 18 prove… - iamcalcioavelli : Mercogliano: ufficiale un doppio colpo - infoitinterno : Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 19 agosto, bollettino ufficiale - LndCampania : ?STAGIONE SPORTIVA 2020/2021: ATTIVA LA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICARICHE DEI “PORTAFOGLIO ISCRIZIONI” E “P… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Campania

Caos tamponi, Regione Lombardia ammette i ritardi a Milano: "Ats non riesce ricontattare tutti" Marco Trivelli, direttore generale dell'assessorato al Welfare di Regione Lombardia, ha ammesso le diffi ...A parte i bambini impauriti e in lacrime dalla vista dei sanitari in scafandro, la partenza ufficiale dei tamponi a Malpensa - ieri era stato preso in carico un solo volo del pomeriggio per testare la ...