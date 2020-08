The Crown 4: la data di uscita su Netflix annunciata dal teaser trailer (Di giovedì 20 agosto 2020) Netflix ha ufficializzato tramite un teaser trailer la data di uscita di The Crown 4, l'ultima stagione in cui Olivia Colman vestirà i panni della sovrana. The Crown 4 ha finalmente una data di uscita: il 15 novembre 2020 il premio Oscar Olivia Colman vestirà per l'ultima volta su Netflix i panni regali della regina Elisabetta II. L'attesa data di debutto dei nuovi episodi di The Crown, però, non è la sola novità introdotta dal teaser trailer (che trovate in alto): per la prima volta dall'annuncio, compaiono sia Gillian Anderson nel ruolo del Primo Ministro Margaret Thatcher, sia la quasi esordiente Emma Corrin in uno ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : “La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire.” Gillian Anderson ed Emma Corrin sono le… - NetflixIT : Il volto di Diana nelle ultime due stagioni di The Crown: - FedericoCalvi : RT @NetflixIT: “La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire.” Gillian Anderson ed Emma Corrin sono le new entr… - ildottorino81 : RT @NetflixIT: “La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire.” Gillian Anderson ed Emma Corrin sono le new entr… - _yaMtahWemoC_ : Il 15 novembre esce la quarta stagione di The Crown e ci sarà anche Lady Diana. Sento che amerò questa stagione anc… -