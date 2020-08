Sardegna isola del contagio? Solinas: "Migranti e casi di importazione, colpa del governo" (Di giovedì 20 agosto 2020) Se i casi di coronavirus si stano moltiplicando in Sardegna, la colpa è del governo. Lo sottolinea il governatore Christian Solinas, in una intervista al Corriere della Sera. Nonostante i casi che stanno interessando la Costa Smeralda, il presidente rifiuta l'etichetta di "isola del contagio": "La Sardegna non ha mai avuto una circolazione virale autoctona. Tutti i casi sono di importazione o di ritorno, persone già positive testate una volta giunte in Sardegna o sardi infettati durante le vacanze all'estero". L'unico modo per prevenire una situazione come questa era, spiega Solinas, adottare il piano già proposto dalla giunta ma respinto da Palazzo ... Leggi su liberoquotidiano

