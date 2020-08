'Riverdale' fa un salto nel futuro e Lili Reinhart dice addio a Cole Sprouse (Di giovedì 20 agosto 2020) I fan di ' Riverdale ' devono prepararsi a una vera e propria rivoluzione. Nella quinta stagione infatti verrà fatto un salto temporale in avanti di 7 anni e i protagonisti non saranno più gli ... Leggi su tgcom24.mediaset

Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati e quando queste cose accadono i fan sanno bene che l’addio non sarà fine a sé stesso. Le voci di una rottura per la coppia di Riverdale circolano ormai da ...

La Reinhart si è trasferita di recente in una casa tutta sua, in compagnia del cagnolino Milo. "Questo è il primo posto che sia veramente tutto mio - ha affermato -. Quando mi sono trasferita per la p ...

