Prete africano arrestato a Torino: droga, prostitute e... Impressionante raffica di reati (Di giovedì 20 agosto 2020) Un Prete nigeriano arrestato a Torino. L'uomo, 44 anni, era un pastore evangelico con un pedigree criminale di tutto punto: il coordinatore della chiesa "Montagna di fuoco" di via Pinerolo, scrive La Stampa, era già noto alla polizia e al centro delle attenzioni per i suoi precedenti per rapina, droga e sfruttamento della prostituzione. Non pago, si dilettava a fare il tassista (ovviamente abusivo) a Porta Palazzo. A questo carniere si aggiungono ora altre accuse: quelle di aver maltrattato e malmenato la moglie (nigeriana anche lei e occupata come domestica): è stata la donna a denunciare il Prete-criminale, rivelando che il marito era anche solito intascarsi le offerte chei fedeli devolvano al pastore e alla chiesa. Leggi su liberoquotidiano

