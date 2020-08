Peaky Blinders: Mastermind e il mondo di Tommy Shelby arrivano oggi su PC e console (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori indipendenti di FuturLab e il publisher Curve Digital, in collaborazione con Caryn Mandabach Productions, hanno annunciato l'arrivo di Peaky Blinders: Mastermind su Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.Per chi non lo sapesse, Peaky Blinders è una popolare serie televisiva inglese che sta riscuotendo grande successo in tutto il mondo, ambientata nella Birmingham post-Prima Guerra Mondiale.Peaky Blinders: Mastermind è ambientato poco prima della prima stagione televisiva ed è un puzzle-adventure dove i giocatori assumeranno il controllo di Tommy Shelby e della sua gang, per conquistare le strade di Birmingham. ... Leggi su eurogamer

