Nuovo bacio per Belen, la soap opera argentina continua: «Lui? Il sensibile e palestrato parrucchiere» (Di giovedì 20 agosto 2020) Nuovo bacio sotto il sole per la passionale Belen Rodriguez: l’instancabile argentina sembra dare ancora di che parlare in questa bollente estate di gossip. In principio fu la rottura – questa volta pare definitiva – con il marito Stefano De Martino; poi il chiacchieratissimo flirt con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi; infine le vociferate conversazioni intime con Michele Morrone. E adesso? Nuovo amore o solo provocazione? A riportare l’avvicinamento fisico della “focosissima” showgirl è Dagospia. Leggi anche >> Belen Rodriguez Antinolfi addio, è Michele Morrone la nuova fiamma dell’argentina: messaggi in codice Belen Rodriguez, Nuovo ... Leggi su urbanpost

