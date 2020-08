Lucia Esposito candidata alle regionali col Pd: “Sfida entusiasmante” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta- «Per gli stagionali, i precari, gli artigiani; per i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi, gli studenti, gli anziani, le famiglie; per tutti coloro che stanno facendo i conti con un domani incerto. Per le donne e gli uomini di questa provincia che affrontano con dignità gli affanni del quotidiano. Stamattina, 20 agosto – dichiara sui suoi profili Facebook e Instagram Lucia Esposito –, ho accettato la ricandidatura al Consiglio regionale della Campania per il Partito democratico: ho firmato senza esitazioni. E a chi, in queste ore, mi sta chiedendo il perché della mia scelta ho risposto: non chiedermi perché, chiedimi per chi! In una fase così delicata, chi ha sempre creduto che l’impegno politico possa cambiare le cose è investito da una ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Esposito Caserta. Regionali Campania, Lucia Esposito ufficializza la candidatura La Rampa A Mezzogiorno a Napoli, alla presenza di un notaio, l’accettazione di candidatura dei candidati Pd

L’appuntamento è per questa mattina a Napoli, intorno a Mezzogiorno, per l’accettazione della candidatura da parte dei candidati del Partito Democratico. Il tutto avverrà alla presenza di un notaio. R ...

“Nel cuore di Gaetano”, concerto spettacolo per conoscere Donizetti

Sul palcoscenico di questo suggestivo spazio estivo all’aperto, accanto al direttore artistico del festival Donizetti Opera, ci saranno tre grandi interpreti del belcanto, ospiti frequenti della manif ...

