Foggia: positivo al coroma virus lascia il policlinico. Rintracciato in una piazza Accaduto ieri (Di giovedì 20 agosto 2020) Ha circa trent’anni, è originario della Nuova Guinea. È risultato positivo al test corona virus e per questo era nel reparto di malattie infettive del policlinico Riuniti di Foggia, in attesa del secondo tampone in programma fra una settimana. Solo che si è allontanato, ieri mattina. Verosimilmente per tornare al lavoro nei campi, in quanto si sentiva bene. Le forze dell’ordine lo hanno Rintracciato dopo un paio d’ore in piazza San Francesco. L’uomo è stato riaccompagnato al nosocomio. Ne dà notizia il tgnorba. L'articolo Foggia: positivo al coroma virus lascia il policlinico. Rintracciato in ... Leggi su noinotizie

