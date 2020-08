Di Mauro: “Cotugno pieno? È una fake news, non c’è nessuna emergenza” (Di giovedì 20 agosto 2020) Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda dei Colli, ha smentito con fermezza la notizia del riempimento totale dei posti letto in terapia intensiva all’ospedale Cotugno. Di seguito la dichiarazione rilasciata all’Ansa. Si tratta di una fake news che ha generato panico. Dichiariamo tutte le mattine la nostra disponibilità di posti letto all’Unità di crisi della Regione Campania e ribadiamo che se dovesse sorgere la necessità di un’implementazione di posti letto, siamo subito a disposizione per affrontare qualsiasi tipo di emergenza che al momento non c’è perché la situazione è sotto controllo, dal momento che ci sono ancora posti disponibili ai centri covid-19 di Ponticelli e Scafati. Il piano A della Regione ha ancora capienza per supportare la ... Leggi su ilnapolista

